В Ярославле приставы арестовали пикап дорожного подрядчика

В Ярославле судебные приставы арестовали пикап генерального директора и соучредителя ООО «Северный поток» Алексея Фирсова . Он задолжал 4,6 млн рублей.

Это общая сумма по 231 протоколу об административных нарушениях. Столько раз Фирсов игнорировал требования безопасности при дорожных работах. Теперь, если мужчина не погасит задолженность, его дорогая иномарка уйдет с молотка.

Компания «Северный поток» в 2017 году выиграла аукцион на содержание улично-дорожной сети Ярославля. В 2018 году этот подрядчик выиграл ремонт шести дорог.