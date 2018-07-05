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Десятки машин попали в липкую ловушку в Австралии
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Десятки машин попали в липкую ловушку в Австралии 

Авторамблер 5 июля 2018
Фото: Tablelander / Facebook.com
Инцидент произошел в Австралии, где из-за аномальной жары 50 машин оказались в липкой ловушке.
Власти штата Квинсленд распорядились закрыть движение по нескольким трассам из-за того, что дороги буквально "поплыли". В результате более полусотни машин, получили значительные повреждения.
"Я испугалась, когда обнаружила семисантиметровый слой битума на колесах своей машины, — цитирует одну из пострадавших местная газета. — Многие водители просто останавливались, потому что не понимали, что происходит с их транспортными средствами".
В результате из-за расплавившегося асфальта шины и колеса автомобилей пришли в негодность. Впрочем, Министерство транспорта пообещало компенсировать владельцам причиненный ущерб.
До сих пор остается непонятным, действительно ли ЧП произошло только из-за высокой температуры воздуха, или же асфальт был уложен с нарушениями.
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