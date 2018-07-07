Дорожное видео недели: мегапотоп в Екатеринбурге, странное ДТП с велосипедистом и слепой таксист 

На этой неделе Екатеринбург чуть было не ушёл под воду. Если бы сильный дождь продлился хотя бы на полчаса больше, то потонули бы десятки машин. Очевидно, что ливневой канализации в нашем городе фактически нет.
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Сегодняшнюю подборку нам прокомментировал автоправозащитник Кирилл Форманчук.
Я не видела
Женщина-таксист, которая сдавала назад, заявила, что там никого не было. Но запись с регистратора говорит об обратном.
— Это одно из самых банальных и типовых ДТП. Некоторые думают, что вроде же на полминуты остановился, никто не успеет сзади подъехать, а тут такое. Но ситуация меняется каждую секунду, а потому водитель должен постоянно контролировать ситуацию. Нередко, когда водитель сдаёт назад, там в это время находится пешеход. Это ещё опаснее, чем в случае с машиной.
Мы в океане
На этой неделе Екатеринбург ушёл под воду — просто прошёл сильный дождь. Девушка-водитель очень искренне комментирует всё происходящее. Это видео надо смотреть со звуком.
— На самом деле не такая уж и большая лужа. Но действительно может случиться гидроудар двигателя — ремонт будет очень дорогим. Я был на Компрессорном, когда обрушилась стихия. И с большим трудом выехал оттуда, так как под мостом образовалась огромная лужа. Эти проблемы возникают, потому что в Екатеринбурге нет нормальной ливневой канализации.
Сбила велосипедиста и уехала
Совершенно непонятно, как девушка-водитель сбила велосипедиста. И это при том, что она его хорошо видела. Самое же удивительное, что после наезда она уехала на несколько сотен метров. ГИБДД и скорую она также вызывать не стала. Странное поведение.
— Велосипедистам нет места ни на дорогах, ни на тротуарах. На дорогах они подвержены риску быть сбитыми автомобилями, а на тротуаре могут сами наехать на пешеходов. Как водитель, я против того, чтобы велосипедисты ездили по дорогам, поскольку они совершенно не знают ПДД. Но в данном случае вина водителя очевидна. К тому же её должны лишить прав за уезд с места ДТП.
Снёс киоск
В Нижнем Тагиле пьяный водитель пытался угнать от экипажа ДПС, но в итоге врезался в киоск с мороженым.
— Водитель не только разрушил киоск с мороженым, но и мог сбить пешеходов, которые были рядом. Надеюсь, продавец в киоске не пострадал. Кстати, владелец павильона может обратиться за выплатой в страховую компанию.
Опасный поворот
Водитель легковушки не учёл, что грузовику с прицепом требуется место для поворота. Смотреть запись надо с четвёртой минуты.
— Интересная ситуация для разбора. Во-первых, водитель, в машине которого регистратор, ездит неаккуратно, поскольку он должен был заранее перестроиться в правый ряд. В итоге он поворачивал по очень опасной траектории. Плюс к тому, при опережении грузовика он должен был убедиться, что не создаёт помех другим машинам. Так что я склоняюсь к тому, что именно он виноват.