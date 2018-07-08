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ДТП на горной дороге: в Башкирии столкнулись две легковушки
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ДТП на горной дороге: в Башкирии столкнулись две легковушки 

ufa1.ru 8 часов назад
Фото: ufa1.ru
Хорошо что обошлось без жертв
Вчера, 7 июля на трассе Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск произошло ДТП. Столкнулись автомобили «Лада Ларгус» и «Дэу Нексия», от удара обе машины ушли с дороги и выехали в кювет.
К счастью, в аварии никто не пострадал, и ДТП произошло близко к городу Белорецк, поэтому помощь пришлось ждать не так долго, как могло бы быть.
Будьте внимательны на трассе, она редко бывает снисходительна к ошибкам. Соблюдайте скоростной режим и дистанцию, от этого может зависеть ваша жизнь, а также жизнь ваших пассажиров.
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