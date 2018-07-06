События в сфере макроэкономики и бизнеса 6 июля 

МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 6 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
Когда
Где и что Предыдущее значение
Прогноз
Япония — Индекс расходов домохозяйств (г/г) (май)
-1,3%
-3,9% (факт)
Япония — Индекс расходов домохозяйств (м/м) (май)
-1,6%
-0,2% (факт)
Германия — Объём промышленного производства (м/м) (май)
-1,3%
2,6% (факт)
10:30 Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (м/м) (июнь)
10:30 Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (г/г) (июнь)
15:30 США — Средняя почасовая заработная плата (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) (г/г) (июнь)
15:30 США — Средняя почасовая заработная плата (м/м) (июнь)
15:30 США — Объем экспорта
211,25 млрд долл
15:30 США — Объем импорта
257,44 млрд долл
15:30 США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (июнь)
223 тыс.
200 тыс.
15:30 США — Доля экономически активного населения (июнь)
62,7%
15:30 США — Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе (июнь)
218 тыс.
190 тыс.
15:30 США — Сальдо торгового баланса (май)
-46,2 млрд долл
-43,7 млрд долл
15:30 США — Уровень безработицы (июнь)
15:30 Канада — Изменение занятости (июнь)
-7,5 тыс.
24,0 тыс.
15:30 Канада — Сальдо торгового баланса (май)
-1,9 млрд канад. долл
-2,05 млрд канад. долл
15:30 Канада — Уровень безработицы (июнь)
17:00 Канада — Индекс деловой активности (PMI) Ivey (июнь)
20:00 США — Число буровых установок от Baker Hughes
22:30 США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U. S. Commodity Futures Trading Commission/
-21,6 тыс.
22:30 США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
625,1 тыс.
22:30 США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
76,7 тыс.
22:30 США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
197,2 тыс.
22:30 США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
-41,0 тыс.
22:30 США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
-34,2 тыс.
22:30 США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
6,7 тыс.
22:30 США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
33,9 тыс.
Российские события
Когда
Где и что Предыдущее значение
Факт.
16:00 мск ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 29.06)
456,3 млрд долл (на 22.06)
16:00 Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г)
16:00 Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м)
Сбербанк — финансовая отчетность по РСБУ за 6м2018
Аэрофлот — закрытие реестра на выплату див-дов (ГОСА — 25.06.2018)
17,4795 — див-д 2016
12,8053 — див-д 2017
Кузбасская топливная компания /КТК/ — закрытие реестра на выплату див-дов (ГОСА — 25.06.2018)
6 — див-д 2016
6 — див-д 2017
Магнит — закрытие реестра на выплату див-дов (ГОСА — 21.06.2018)
84,6 (1П2016) + 126,12 (9м2016) + 67,41 (фин) — див-д 2016
115,51 (1П2017) + 135,5 (фин) — див-д 2017
Татнефть — закрытие реестра на выплату див-дов (ГОСА — 22.06.2018)
22,81 (ао, ап) — див-д 2016
27,78 (9м2017) + 12,16 (фин) (ао, ап) — див-д 2017
ФосАгро — ВОСА (реестр закрыт 11.06.2018, в заочной форме, див-ды 1кв2018, реестр для выплаты — 23.07.2018)
21 (1кв2017) + 24 (1П2017) + 21 (9м2017) + 15 (фин) — див-д 2017
24 (1кв2018, рекоменд. СД) — див-д 1кв2018
Вымпелком — СД (выборы председаткля СД)