События в сфере макроэкономики и бизнеса 6 июля

МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 6 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

Когда

Где и что Предыдущее значение

Прогноз

Япония — Индекс расходов домохозяйств (г/г) (май)

-1,3%

-3,9% (факт)

Япония — Индекс расходов домохозяйств (м/м) (май)

-1,6%

-0,2% (факт)

Германия — Объём промышленного производства (м/м) (май)

-1,3%

2,6% (факт)

10:30 Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (м/м) (июнь)

10:30 Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (г/г) (июнь)

15:30 США — Средняя почасовая заработная плата (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) (г/г) (июнь)

15:30 США — Средняя почасовая заработная плата (м/м) (июнь)

15:30 США — Объем экспорта

211,25 млрд долл

15:30 США — Объем импорта

257,44 млрд долл

15:30 США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (июнь)

223 тыс.

200 тыс.

15:30 США — Доля экономически активного населения (июнь)

62,7%

15:30 США — Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе (июнь)

218 тыс.

190 тыс.

15:30 США — Сальдо торгового баланса (май)

-46,2 млрд долл

-43,7 млрд долл

15:30 США — Уровень безработицы (июнь)

15:30 Канада — Изменение занятости (июнь)

-7,5 тыс.

24,0 тыс.

15:30 Канада — Сальдо торгового баланса (май)

-1,9 млрд канад. долл

-2,05 млрд канад. долл

15:30 Канада — Уровень безработицы (июнь)

17:00 Канада — Индекс деловой активности (PMI) Ivey (июнь)

20:00 США — Число буровых установок от Baker Hughes

22:30 США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U. S. Commodity Futures Trading Commission/

-21,6 тыс.

22:30 США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC

625,1 тыс.

22:30 США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC

76,7 тыс.

22:30 США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC

197,2 тыс.

22:30 США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC

-41,0 тыс.

22:30 США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC

-34,2 тыс.

22:30 США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю

6,7 тыс.

22:30 США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC

33,9 тыс.

Российские события

Когда

Где и что Предыдущее значение

Факт.

456,3 млрд долл (на 22.06)

16:00 Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г)

16:00 Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м)

Сбербанк — финансовая отчетность по РСБУ за 6м2018

Аэрофлот — закрытие реестра на выплату див-дов (ГОСА — 25.06.2018)

17,4795 — див-д 2016

12,8053 — див-д 2017

6 — див-д 2016

6 — див-д 2017

Магнит — закрытие реестра на выплату див-дов (ГОСА — 21.06.2018)

84,6 (1П2016) + 126,12 (9м2016) + 67,41 (фин) — див-д 2016

115,51 (1П2017) + 135,5 (фин) — див-д 2017

Татнефть — закрытие реестра на выплату див-дов (ГОСА — 22.06.2018)

22,81 (ао, ап) — див-д 2016

27,78 (9м2017) + 12,16 (фин) (ао, ап) — див-д 2017

ФосАгро — ВОСА (реестр закрыт 11.06.2018, в заочной форме, див-ды 1кв2018, реестр для выплаты — 23.07.2018)

21 (1кв2017) + 24 (1П2017) + 21 (9м2017) + 15 (фин) — див-д 2017

24 (1кв2018, рекоменд. СД) — див-д 1кв2018