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В Краснодаре на трёх улицах будет ограничено движение транспорта
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В Краснодаре на трёх улицах будет ограничено движение транспорта 

За рулем Кубань 5 июля 2018
Фото: За рулем Кубань
На трёх краснодарских улицах — имени Седина, Мира и Ипподромной — с 6 июля будет ограничено движение транспорта. Это связано с проведением ремонтных и строительно-монтажных работ на коммуникациях. Как рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Владимир Архипов движение будет ограничено по одной из полос.
Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов: «На участке улицы Мира будут выполняться работы по строительству сетей газоснабжения, по улице Ипподромной (в районе путепровода по ул. Садовой) планируется выполнить ремонт канализационного коллектора, по улице имени Седина — ремонт водопровода. Движение транспортных средств будет ограничено по одной из полос в местах, где будут производиться разрытия. Контроль за производством работ будет осуществлять департамент транспорта города».
Движение транспорта по улице Мира (дом №70, на пересечении с улицей имени Суворова) будет ограничено до 18 июля, а по улице имени Седина (в районе дома № 165, между улицами имени Головатого и Кузнечной) — до 6 августа. Дольше всего продлится ремонт по улице Ипподромной (в районе путепровода по улице Садовой) — до 30 августа.
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