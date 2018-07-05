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В Оренбургской области три человека погибли в ДТП
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В Оренбургской области три человека погибли в ДТП 

РИА Новости 5 июля 2018
Фото: РИА Новости
Три человека погибли, двое получили травмы при столкновении автобуса с внедорожником в Оренбургской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного управления МВД РФ.
По данным собеседника агентства, авария произошла на 409-м километре автодороги Оренбург-Самара на территории Оренбургской области. Столкнулись автомобиль Ford Explorer и автобус.
"По предварительным данным, внедорожник выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с автобусом. Двое — водитель и пассажир автомобиля — погибли на месте. Один пассажир из Ford, водитель и пассажир автобуса получили различные травмы и были госпитализированы, по прибытии в больницу водитель автобуса скончался", — сообщил агентству собеседник.
По его словам, на месте работают инспекторы дорожной службы, устанавливают обстоятельства происшедшего. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, автобус был не маршрутный, а вез рабочих с предприятия, название которого источник уточнить не смог.
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