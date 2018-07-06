Пассажиропоток дневных экспрессов ФПК в январе-июне вырос на 25% — до 6,9 млн человек

Перевозки пассажиров дневными экспрессами в I полугодии 2018 г. выросли на четверть, сообщили в пресс-службе ОАО «РЖД».

«Дневными экспрессами АО «ФПК» дочернее общество ОАО «РЖД» ) в январе–июне 2018 г. воспользовались порядка 6,9 млн пассажиров, что на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе в июне дневными поездами перевезено 1,3 млн человек (+19% к июню 2017 г.)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что доля дневных поездов от общего объема перевозок АО «ФПК» в дальнем следовании по итогам I полугодия 2018 г. составила почти 16%.

Дневные экспрессы — это ускоренные поезда, курсирующие в дневное время суток и состоящие, в основном, из вагонов с местами для сидения: электропоезда «Ласточка», составы из новых одноэтажных и двухэтажных вагонов и скоростные поезда «Стриж».

География и маршрутная сеть дневных поездов постоянно расширяется и включает такие направления, как Москва-Ярославль, Москва-Белгород, Москва-Смоленск, Москва-Курск, Москва-Брянск, Москва-Саранск, Краснодар-Адлер, Уфа-Самара-Саратов и другие. В преддверии летнего туристического сезона был открыт новый прямой маршрут: с 1 апреля начал курсировать дневной поезд №818/817 «Ласточка» Краснодар-Кисловодск.

В действующем графике движения на 2017-2018 гг. курсируют 55 пар дневных поездов по 28 внутригосударственным маршрутам.