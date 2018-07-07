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«Женщину откинуло от перехода»: в Тольятти Lexus сбил пешехода
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«Женщину откинуло от перехода»: в Тольятти Lexus сбил пешехода 

63.ru 7 июля 2018
Фото: 63.ru
На месте работали сотрудники ГИБДД
Утром в субботу, 7 июля, в Тольятти произошло ДТП со смертельным исходом. Около 7:10 на Южном шоссе, недалеко от автодрома КВЦ, водитель Lexus сбил пешехода. Об этом 63.ru сообщили очевидцы.
— Женщина переходила дорогу по пешеходному переходу. Скорее всего, торопилась на остановку. От удара ее далеко отбросило от «зебры», — рассказали проезжавшие мимо водители.
На месте работали сотрудники скорой помощи. Сотрудникам ГИБДД предстоит установить обстоятельства трагедии.
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