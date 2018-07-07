«Женщину откинуло от перехода»: в Тольятти Lexus сбил пешехода

На месте работали сотрудники ГИБДД

Утром в субботу, 7 июля, в Тольятти произошло ДТП со смертельным исходом. Около 7:10 на Южном шоссе, недалеко от автодрома КВЦ, водитель Lexus сбил пешехода. Об этом 63.ru сообщили очевидцы.

— Женщина переходила дорогу по пешеходному переходу. Скорее всего, торопилась на остановку. От удара ее далеко отбросило от «зебры», — рассказали проезжавшие мимо водители.

На месте работали сотрудники скорой помощи. Сотрудникам ГИБДД предстоит установить обстоятельства трагедии.