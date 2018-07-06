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«Поезд наехал на велосипед, а не на девочку»: следователи о ЧП на железной дороге в Сызрани
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«Поезд наехал на велосипед, а не на девочку»: следователи о ЧП на железной дороге в Сызрани 

63.ru 6 июля 2018
Фото: 63.ru
Девочка пыталась перейти пути в неположенном месте
Следователи установили обстоятельства происшествия в Сызрани, в результате которого пострадала 9-летняя девочка. По их словам, ребенок не попадал под колеса поезда. В нее отлетел велосипед, на который наехал железнодорожный состав.
— Девочка переходила через железнодорожные пути с велосипедом. В этот момент колесо застряло в строении пути. Девочка пыталась убрать велосипед с рельс, но увидела, что едет поезд, и отбежала в сторону. Машинист подал сигналы большой громкости и применил экстренное торможение. Однако затормозить по объективным причинам не удалось. От удара велосипед отбросило с рельсов прямо на девочку, которая находилась в трех метрах от путей, — сообщили в Приволжском следственном управлении на транспорте.
Сейчас пострадавшая находится в больнице. Следователи проводят проверку по факту происшествия.
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