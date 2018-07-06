«Поезд наехал на велосипед, а не на девочку»: следователи о ЧП на железной дороге в Сызрани

Девочка пыталась перейти пути в неположенном месте

Следователи установили обстоятельства происшествия в Сызрани, в результате которого пострадала 9-летняя девочка. По их словам, ребенок не попадал под колеса поезда. В нее отлетел велосипед, на который наехал железнодорожный состав.

— Девочка переходила через железнодорожные пути с велосипедом. В этот момент колесо застряло в строении пути. Девочка пыталась убрать велосипед с рельс, но увидела, что едет поезд, и отбежала в сторону. Машинист подал сигналы большой громкости и применил экстренное торможение. Однако затормозить по объективным причинам не удалось. От удара велосипед отбросило с рельсов прямо на девочку, которая находилась в трех метрах от путей, — сообщили в Приволжском следственном управлении на транспорте.

Сейчас пострадавшая находится в больнице. Следователи проводят проверку по факту происшествия.