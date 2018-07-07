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Девушку сбила фура на пешеходном переходе в Приморье
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Девушку сбила фура на пешеходном переходе в Приморье 

360tv.ru 7 июля 2018
Фото: 360tv.ru
На пешеходном переходе автомобильной трассы в городе Артеме в Приморском крае большегруз сбил девушку. Об этом сообщило РИА VladNews.
Автомобилист не заметил шагнувшую на «зебру» девушку. Водитель груженого длинномера пытался вывернуть руль на полосу встречного движения, но все равно зацепил пешехода.
О состоянии пострадавшей не сообщается.
«Да даже на скорости 30-40 километров в час ты такую махину… не остановишь экстренно. Тормозной путь будет метров 15-20», «Господи, ну можно было эти 5 секунд подождать пока проедет большегруз», «Девчонке выздоровления, а все же тело проще остановить чем груженную фуру… не убедилась в безопасности», — делятся эмоциями пользователи в Instagram.
«Водителей двух первых машин привлечь к ответственности! Оставление в опасности! Как так можно мимо проехать», — возмущаются приморцы.
В Приморском крае при опрокидывании автозака пострадали несколько заключенных. Дорожно-транспортное происшествие произошло в Чугуевке. О характере и тяжести травм пострадавших не сообщается.
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