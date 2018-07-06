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«Умер на операционном столе»: появилась информация о жертвах ДТП в Тольятти
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«Умер на операционном столе»: появилась информация о жертвах ДТП в Тольятти 

63.ru 6 июля 2018
Фото: 63.ru
Медики не смогли спасти жизнь мужчине
В тольяттинской больнице скончался один из пострадавших в ДТП с автобусом и ВАЗ-2110. Об этом 63.ru сообщили в оперативных структурах.
— Один из мужчин, который находился в отечественной легковушке, умер на операционном столе. Еще двое пассажиров ВАЗ-2110 попали в реанимацию, — сообщили в центре медицины катастроф.
Авария произошла рано утром на пересечении улицы Карбышева и проспекта Мира. Автобус ударил легковой автомобиль в левую часть кузова. Машину развернуло и отбросило на обочину. После столкновения ПАЗ еще немного проехал вперед и перевернулся на бок.
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