«Умер на операционном столе»: появилась информация о жертвах ДТП в Тольятти

Медики не смогли спасти жизнь мужчине

В тольяттинской больнице скончался один из пострадавших в ДТП с автобусом и ВАЗ-2110. Об этом 63.ru сообщили в оперативных структурах.

— Один из мужчин, который находился в отечественной легковушке, умер на операционном столе. Еще двое пассажиров ВАЗ-2110 попали в реанимацию, — сообщили в центре медицины катастроф.

Авария произошла рано утром на пересечении улицы Карбышева и проспекта Мира. Автобус ударил легковой автомобиль в левую часть кузова. Машину развернуло и отбросило на обочину. После столкновения ПАЗ еще немного проехал вперед и перевернулся на бок.