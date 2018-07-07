Два человека погибли при столкновении трех грузовиков под Челябинском

ЧЕЛЯБИНСК, 7 июля. /Корр. ТАСС Александр Чирков /. Сотрудники ГИБДД выясняют причины столкновения двух фур и грузовой «ГАЗели» под Челябинском, в результате аварии погибли два человека. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Сегодня, по предварительным данным, в 06:30 (04:30 мск) на 34-м км автодороги «Восточный обход Челябинска» автомобиль МАЗ с полуприцепом выехал на встречную полосу и по касательной задел грузовую «ГАЗель». После этого он столкнулся с автомобилем «Скания» и загорелся. В результате ДТП погибли водители автомобилей «МАЗ» и «Скания», — сказал источник.