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В Нижнем Новгороде арестован водитель «Делимобиля» из-за ДТП
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В Нижнем Новгороде арестован водитель «Делимобиля» из-за ДТП 

АиФ Нижний Новгород 6 июля 2018
Фото: АиФ Нижний Новгород
Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с участием автомобиль службы каршеринга «Делимобиль» на улице Белинского в центре Нижнего Новгорода, сообщает прокуратура Нижегородской области.
По данным следствия, около 4:50 25 июня пьяный водитель автомобиля Hyundai Solaris (принадлежит службе «Делимобиль») проехал перекресток на красный свет и врезался в «ВАЗ 21074». В результате ДТП погиб 50-летний водитель «Жигулей». Мужчина проживал в Нижнем Новгороде.
Суд принял решение о заключении обвиняемого под стражу. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до семи лет
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