В Нижнем Новгороде арестован водитель «Делимобиля» из-за ДТП

Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с участием автомобиль службы каршеринга «Делимобиль» на улице Белинского в центре Нижнего Новгорода, сообщает прокуратура Нижегородской области.

По данным следствия, около 4:50 25 июня пьяный водитель автомобиля Hyundai Solaris (принадлежит службе «Делимобиль») проехал перекресток на красный свет и врезался в « ВАЗ 21074». В результате ДТП погиб 50-летний водитель «Жигулей». Мужчина проживал в Нижнем Новгороде.

Суд принял решение о заключении обвиняемого под стражу. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до семи лет