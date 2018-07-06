Участок трассы Солнцево-Бутово-Видное от Калужского до Киевского шоссе откроют в начале осени

Сегодня первый заместитель руководителя Департамента строительства Москвы Петр Аксенов проинспектировал ход строительства магистрали Солнцево-Бутово-Видное на участке от Киевского до Калужского шоссе, а также участка метрополитена от станции «Саларьево» до «Столбова».

Как сообщает окружная газета ЮЗАО «Москва За Калужской заставой», магистраль Солнцево-Бутово-Видное пройдет от Боровского до Киевского шоссе, далее — через Картамазово и Прокшино от Калужского шоссе, а затем до Бутова, а оттуда — до подмосковного города Видное. Строительство проводится в несколько этапов — в настоящее время осуществляется обустройство дороги между Киевским и Калужским шоссе, длина которой составит порядка восьми километров.

По словам Петра Аксенова, движение по участку трассы Солнцево — Бутово — Видное от Калужского до Киевского шоссе планируется запустить в конце августа или начале сентября 2018 года. Также параллельно автомагистрали планируется продлить Сокольническую линию Московского метрополитена — от Саларьева до Коммунарки. По мнению столичных властей, это позволит улучшить транспортную доступность для жителей Новой Москвы.