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Пассажирка микроавтобуса попала в реанимацию после ДТП с люком в Хабаровске
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Пассажирка микроавтобуса попала в реанимацию после ДТП с люком в Хабаровске 

360tv.ru 7 июля 2018
Фото: 360tv.ru
В Хабаровске микроавтобус потерял заднее левое колесо, когда попал в яму на приличной скорости. Транспортное средство буквально выкинуло с дороги на подъезде к перекрестку улиц Юности и Краснореченская. В дорожно‐транспортном происшествии серьезно пострадала женщина. Пассажирку микроавтобуса госпитализировали в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщил сайт dvnovosti.ru.
Причиной автоаварии стало отсутствие канализационного люка на правой полосе движения.
Водитель микроавтобуса не пострадал, за жизнь его супруги, сидевшей на пассажирском месте, борются медики.
Сотрудники ГИБДД предстоит выяснить обстоятельства ДТП.
В соцсетях обнародовали видеоролик с кадрами смертельного наезда на пожилую женщину на улице Щорса в Красноярске. Женщина нарушила ПДД, пытаясь перейти дорогу в неположенном месте.
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