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Немецкого болельщика просят наградить за спасение пострадавшего в ДТП в Сочи
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Немецкого болельщика просят наградить за спасение пострадавшего в ДТП в Сочи 

Вести.Ru 6 июля 2018
Главное управление МЧС по Краснодарскому краю обратилось в Москву с просьбой наградить немецкого болельщика Кевина Майера, который стал свидетелем аварии в Сочи и помог спасти жизнь пострадавшему.
Там у стадиона «Фишт» водителя мопеда сбила Mazda. Мопедист получил тяжелые травмы и находился при смерти. Пока ехала скорая, у молодого человека случилась остановка сердца.
Рядом в этот момент оказался гражданин Германии — спасатель по профессии который прибыл в Сочи на футбольный матч Германия-Швеция. Он начал делать парню непрямой массаж сердца и искусственное дыхание.
Благодаря его усилиям у мопедиста появился пульс, и в таком состоянии пострадавшего погрузили в скорую, а затем доставили в больницу. Сейчас за жизнь мопедиста борются врачи одного из местных стационаров, передает ТАСС.
Тогда в спешке спасатели спросили только имя немецкого коллеги, но потом, благодаря публикациям в Интернете, смогли установить и другие его данные.
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