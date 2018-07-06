Нечеловеческий фактор: за водителями ростовских автобусов начнет следить специальная система

Введение системы поможет уменьшить в городе количество аварий с участием общественного транспорта

В общественном транспорте донской столицы установят систему Transport security. Она позволит снизить влияние человеческого фактора на ситуацию на дорогах. Об этом сообщает департамент транспорта Ростова. — Система в реальном времени собирает, анализирует, хранит и записывает на видео информации о местоположении машины. Кроме того, программа анализирует состоянии водителя. На основе этих данных рассчитывается риск возникновения ДТП и вырабатываются ответные действия, — уточнили в пресс-службе администрации. Благодаря этой программе можно следить, курит ли водитель за рулем или говорит ли он по телефону. Кроме того, система сможет зафиксировать и предотвратить ситуацию, когда водитель засыпает во время вождения. — Информация об этом анализируются и выводятся из кабины водителя на рабочий интерфейс диспетчера, — добавили в пресс-службе мэрии. Время обработки информации — две секунды. По каждой аварии или другому инциденту записывается видеофайл.

Мы решили узнать стоимость Transport Security, однако представитель компании-разработчика не стал разглашать эту информацию.

Система в качестве пилотного проекта заработает в Ростове в ближайшее время. Ранее она тестировалась в Великом Новгороде, однако не была введена из-за возникших организационных сложностей.