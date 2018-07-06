Ещё
Нечеловеческий фактор: за водителями ростовских автобусов начнет следить специальная система
Далее:
Читайте также:
Ещё

Нечеловеческий фактор: за водителями ростовских автобусов начнет следить специальная система 

161.ru 6 июля 2018
Фото: 161.ru
Введение системы поможет уменьшить в городе количество аварий с участием общественного транспорта
В общественном транспорте донской столицы установят систему Transport security. Она позволит снизить влияние человеческого фактора на ситуацию на дорогах. Об этом сообщает департамент транспорта Ростова. — Система в реальном времени собирает, анализирует, хранит и записывает на видео информации о местоположении машины. Кроме того, программа анализирует состоянии водителя. На основе этих данных рассчитывается риск возникновения ДТП и вырабатываются ответные действия, — уточнили в пресс-службе администрации. Благодаря этой программе можно следить, курит ли водитель за рулем или говорит ли он по телефону. Кроме того, система сможет зафиксировать и предотвратить ситуацию, когда водитель засыпает во время вождения. — Информация об этом анализируются и выводятся из кабины водителя на рабочий интерфейс диспетчера, — добавили в пресс-службе мэрии. Время обработки информации — две секунды. По каждой аварии или другому инциденту записывается видеофайл.
Мы решили узнать стоимость Transport Security, однако представитель компании-разработчика не стал разглашать эту информацию.
Система в качестве пилотного проекта заработает в Ростове в ближайшее время. Ранее она тестировалась в Великом Новгороде, однако не была введена из-за возникших организационных сложностей.
161.ru: последние новости
В Ростовской области водители «Яндекс. Такси» устроили забастовку Сначала в автомобиль, потом в столб: в Новочеркасске разбился мотоциклист В центре Ростова столкнулись Lada Priora и суперкар
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром160
Опять за старое: Багдасарян снова поймали269
11 автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки
На МКАД грузовик врезался в рейсовый автобус
Названо количество седанов в России
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:08
Опять за старое: Багдасарян снова поймали
Автоновости Бортжурнал
00:18
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром
ДТП Статьи
01:13
Попал на «Нерест»: гаишники сняли с водителя трусы
Бортжурнал
01:17
Россияне сметают дорожающие автомобили
Автоновости Статьи
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
00:26
«Рассеянная Света» опрокинула ВАЗ на светофоре
ДТП
00:21
«Уснул за рулем»: автомобиль наехал на пешеходов в Сочи
ДТП
03:59
На каких АЗС недоливают топливо
Статьи
03:52
Уральские инспекторы ГИБДД записали клип
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение