Ещё
Пассажирский автобус попал в аварию из‐за взрыва колеса
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пассажирский автобус попал в аварию из‐за взрыва колеса 

360tv.ru 6 июля 2018
Колесо автобуса по неизвестным причинам взорвалось в Великом Новгороде. В результате травмирована пассажирка. Об этом сообщил сайт Nation News.
Транспорт маршрута № 35 следовал из Панковки в Великий Новгород. В какой-то момент колесо автобуса взорвалось, из-за чего пострадал салон автомобиля и одна женщина. По словам очевидцев, пассажиры начали панику, но водитель смог успешно справиться с вождением. Он съехал с дороги на обочину и вывел находящихся людей из салона.
Сообщается, что пострадавшей девушке нужна была небольшая медицинская помощь.
Иномарку из Красноярска остановил столб. Водитель автомобиля разогнался на перекрестке дорог и вылетел на обочину.
360tv.ru: последние новости
Вертолет эвакуировал пострадавшего в аварии на МКАД. Фото Два человека погибли в аварии под Орлом Автоледи протаранила дом в Новороссийске
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром160
Опять за старое: Багдасарян снова поймали269
11 автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки
На МКАД грузовик врезался в рейсовый автобус
Названо количество седанов в России
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:08
Опять за старое: Багдасарян снова поймали
Автоновости Бортжурнал
00:18
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром
ДТП Статьи
01:13
Попал на «Нерест»: гаишники сняли с водителя трусы
Бортжурнал
01:17
Россияне сметают дорожающие автомобили
Автоновости Статьи
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
00:26
«Рассеянная Света» опрокинула ВАЗ на светофоре
ДТП
00:21
«Уснул за рулем»: автомобиль наехал на пешеходов в Сочи
ДТП
03:59
На каких АЗС недоливают топливо
Статьи
03:52
Уральские инспекторы ГИБДД записали клип
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение