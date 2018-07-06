Пассажирский автобус попал в аварию из‐за взрыва колеса

Колесо автобуса по неизвестным причинам взорвалось в Великом Новгороде. В результате травмирована пассажирка. Об этом сообщил сайт Nation News.

Транспорт маршрута № 35 следовал из Панковки в Великий Новгород. В какой-то момент колесо автобуса взорвалось, из-за чего пострадал салон автомобиля и одна женщина. По словам очевидцев, пассажиры начали панику, но водитель смог успешно справиться с вождением. Он съехал с дороги на обочину и вывел находящихся людей из салона.

Сообщается, что пострадавшей девушке нужна была небольшая медицинская помощь.

Иномарку из Красноярска остановил столб. Водитель автомобиля разогнался на перекрестке дорог и вылетел на обочину.