В жуткой аварии под Уватом чудом выжила семья священника из Ноябрьска

В страшной аварии на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск пострадала, но чудом осталась в живых семья священника баптистской церкви из Ноябрьска Романа Алексеевича.

По сообщению МЧС по Тюменской области, утром 5 июля произошло столкновение двух автомобилей « Тойота Королла» и «Черри». К месту происшествия были направлены 4 человека личного состава и 2 единицы спецтехники МЧС.

По свидетельствам очевидцев, пассажиры «Тойоты» — их было двое — доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Девушка — водитель «Тойоты» погибла. Как пишут в соцсети очевидцы, именно она не вовремя пошла на обгон и на встречной полосе столкнулась с «Черри». Семья священника — жена и дочь — выжили. Девочка находится в больнице. Сам он прооперирован и находится в одной из больниц Тобольска в стабильном состоянии.

Как прокомментировал корреспонденту ИА «Север-Пресс» помощник пресвитера по административной работе Сергей, семья священника возвращалась из Тюмени из отпуска.

«В церкви молятся за их здоровье», — добавил он.