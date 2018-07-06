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В Пензенской области водитель, рискнувший жизнью своей жены, отделался штрафом
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В Пензенской области водитель, рискнувший жизнью своей жены, отделался штрафом 

PNZdrive 6 июля 2018
Фото: PNZdrive
Никольский районный суд Пензенской области постановил взыскать штраф с владельца машины ВАЗ-219010, действия которого в сентябре прошлого года привели к ДТП с одним пострадавшим. Травмы средней степени тяжести получила пассажирка вазовской легковушки — супруга водителя.
Установлено, что днем 27 сентября 2017 года на 94 километре автодороги «Городище — Никольск — Ночка — Граница области» водитель автомобиля «Лада Гранта», при выполнении обгона, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с попутным автомобилем ВАЗ -21053: водитель «Жигулей» поворачивал налево. В результате удара «При этом Гранта» опрокинулась в кювет.
«Суд, учитывая мнение потерпевшей, тяжесть телесных повреждений, полученных ею в результате виновных действий водителя, приходящегося ей мужем, и наличие затруднений у потерпевшей в самостоятельном пешем посещении больницы, расположенной на значительном расстоянии от места ее проживания, а также учитывая занятие супругами собиранием грибов и ягод в качестве источника дохода, требующего передвижения по лесу на дальние расстояния, посчитал возможным назначить виновнику ДТП наказание в виде административного штрафа», — сообщает пресс-служба Никольского районного суда Пензенской области.
Размер административного штрафа, который придется заплатить автомобилисту, составил 12 тысяч рублей.
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