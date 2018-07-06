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Виновнику ДТП с семью жертвами под Калининградом вынесли приговор
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Виновнику ДТП с семью жертвами под Калининградом вынесли приговор 

РИА Новости 6 июля 2018
Фото: Кадр из видео/УМВД России по Калининградской области
КАЛИНИНГРАД, 6 июл — РИА Новости. Виновник ДТП в Калининградской области осенью прошлого года, где погибли семь человек и еще около 10 пострадали, приговорен в пятницу к 4 годам и 7 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, сообщила пресс-служба Гвардейского районного суда.
Авария с участием микроавтобуса Mercedes Sprinter, который следовал из Калининграда в город Гусев, и внедорожника произошла у населенного пункта Солдатово Гвардейского городского округа вечером 22 сентября 2017 года. Суд установил, что водитель внедорожника Mercedes неверно выбрал скоростной режим, выехал на встречную полосу на участке дороги, где велись ремонтные работы, из-за чего произошло лобовое столкновение с маршрутным такси, водитель и шестеро пассажиров погибли. Кроме того, шесть пассажиров микроавтобуса получили телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.
"Приговором Гвардейского районного суда… осужден по части 5 статьи 264 Уголовного кодекса РФ к 4 годам 7 месяцам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 3 года с отбыванием наказания в колонии общего режима", — говорится в сообщении.
Максимальное наказание по статье — до 7 лет лишения свободы. В суде сообщили, что к обстоятельствам, смягчающим наказание, суд отнес явку с повинной, полное признание вины, раскаяние, частичное возмещение потерпевшим причиненного ущерба, активное способствование расследованию преступления, оказание помощи пострадавшим. Приговор не вступил в законную силу, добавили в суде.
Кадры с места столкновения микроавтобуса и внедорожника под Калининградом
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