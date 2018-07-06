В подмосковном Клину полицейские провели занятие по безопасности дорожного движения в летнем пришкольном лагере

Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по г.о. Клин в Воздвиженской средней школе провели занятие по безопасности дорожного движения.

Цель мероприятия — профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. Вместе с полицейскими юные участники дорожного движения повторили, как и где пешеходам разрешается переходить проезжую часть, как должны вести себя пассажиры, где разрешено кататься на велосипеде. Чтобы закрепить полученные знания, детям было предложено разделиться на две команды и поучаствовать в викторине на знание правил дорожного движения. Школьники показали хорошие знания дорожных знаков, сигналов светофора, видов пешеходных переходов и транспортных средств. В завершение мероприятия ребята поблагодарили сотрудников ГИБДД за беседу и пообещали никогда не нарушать правила дорожного движения.