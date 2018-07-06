Инвалид на иномарке сбил женщину на Новоизмайловском проспекте 

В Северной столице инвалид за рулем иномарки сбил женщину на «зебре», пишут участники сообщества «ДТП и ЧП / Петербург». Авария произошла утром 6 июня на Новоизмайловском проспекте.
По словам очевидцев, автомобиль Honda с наклейкой «инвалид» остановился перед пешеходным переходом, чтобы пропустить людей. Сзади в иномарку въехала Toyota Supra, водитель которой не планировал скидывать скорость. В результате такого точка Honda проехала вперед и сбила женщину.
Пострадавшая выжила, но получила травмы и была госпитализирована. Информация о состоянии ее здоровья уточняется.
По факту ДТП ведется проверка.