В Орловской области сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическую акцию, приуроченную к Дню семьи, любви и верности

В преддверии Дня семьи, любви и верности сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Троснянскому району обратились к водителям и пешеходам с просьбой соблюдать правила дорожного движения.

В преддверии праздника в Троснянском районе Орловской области сотрудники полиции провели профилактическое мероприятие, направленное на всех участников дорожного движения. Сотрудники ОГИБДД напоминали водителям и пешеходам о необходимости соблюдения правил дорожного движения и взаимном уважении.

Гостям и жителям района полицейские дарили символы праздника — букеты ромашек. В процессе общения, сотрудники ОГИБДД не только напоминали гражданам об осторожности на дороге, но и поздравляли с наступающим праздником и дарили небольшие сувениры — брошюры и значки. При общении с пешеходами, сотрудники ГИБДД также разъясняли им требования по применению светоотражающих элементов, напоминали об осторожности при переходе проезжей части. Особое внимание взрослых участников дорожного движения обращалось на важность обеспечения безопасности детей на дороге.