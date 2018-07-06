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В Саратовской области юные инспекторы движения вместе с полицейскими провели акцию для детсадовцев
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В Саратовской области юные инспекторы движения вместе с полицейскими провели акцию для детсадовцев 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 6 июля 2018
Мероприятия по закреплению у малышей знаний безопасного поведения на дорогах сотрудники Госавтоинспекции и ребята из отрядов ЮИД проводят на постоянной основе. Вот и на днях юные инспекторы дорожного движения школ № 1 и 3 города Красный Кут побывали в детских садах «Звездочка» и «Солнышко», где провели практические занятия по правилам дорожной безопасности.
Вместе с сотрудником ГИБДД ОМВД России по Краснокутскому району юные инспекторы движения рассказали ребятам о правилах перехода проезжей части и значении сигналов светофора, а затем, чтобы закрепить полученные знания, провели для малышей увлекательную тематическую викторину. Дети с удовольствием повторили правила дорожного движения, вспомнили виды транспорта и сказки о водителях и пешеходах, отгадали загадки о светофоре и дорожных знаках.
В завершение мероприятия детсадовцы поблагодарили гостей за интересную встречу и пообещали никогда не нарушать правила дорожного движения, всегда быть внимательными и аккуратными при переходе проезжей части.
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