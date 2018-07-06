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В Тверской области автомобиль наехал на столб, перевернулся и врезался в дом
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В Тверской области автомобиль наехал на столб, перевернулся и врезался в дом 

tvernews.ru 6 июля 2018
Фото: tvernews.ru
6 июля в 4 утра в Тверской области в Вышневолоцком районе в деревне Старое Почвино женщина-водитель не справилась с управлением, вылетела с дороги, наехала на столб, перевернулась и врезалась в дом.
Как рассказывают очевидцы, рано утром Ниссан Тиана проезжал по автодороге Вышний Волочек — Подол через деревню Старое Почвино. Дорога была мокрая, автомобиль ехал быстро. Машина слетела с дороги и врезалась в столб, от удара ее перевернуло. Затем автомобиль влетел в дом.
В иномарке были четыре молодые женщины. Все они пострадали, им оказали помощь медики. Как стало известно ТИА, у водителя и двух пассажирок — ушибы и раны, а у одной пассажирки перелом шейного отдела позвоночника.
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