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Дошколята Ноябрьска присоединились к акции «Пристегнись, Россия!»
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Дошколята Ноябрьска присоединились к акции «Пристегнись, Россия!» 

Noyabrsk24.ru 6 июля 2018
Фото: Noyabrsk24.ru
Накануне воспитанники детского сада «Волошка» стали участниками всероссийской профилактической акции «Пристегнись, Россия!». В гости к детсадовцам пришли сотрудники Госавтоинспекции Ноябрьска и провели с малышами занятие по безопасности дорожного движения. Детская игровая площадка на время превратилась в оживленную улицу, а дошколята стали участниками дорожного движения — водителями, велосипедистами и пешеходами.
Вместе с полицейскими ребята вспомнили и обязанности юных пассажиров, которые должны перевозиться строго в автокресле. Дети активно принимали участие в обсуждении дорожных знаков и доказали инспекторам, что правила поведения дороге они знают.
В завершение мероприятия дошколята присоединились к акции «Пристегнись, Россия!», призвав автомобилистов обеспечить собственную безопасность и безопасность своих пассажиров при помощи ремней безопасности и детских удерживающих устройств.
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