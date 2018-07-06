Дошколята Ноябрьска присоединились к акции «Пристегнись, Россия!»

Накануне воспитанники детского сада «Волошка» стали участниками всероссийской профилактической акции «Пристегнись, Россия!». В гости к детсадовцам пришли сотрудники Госавтоинспекции Ноябрьска и провели с малышами занятие по безопасности дорожного движения. Детская игровая площадка на время превратилась в оживленную улицу, а дошколята стали участниками дорожного движения — водителями, велосипедистами и пешеходами.

Вместе с полицейскими ребята вспомнили и обязанности юных пассажиров, которые должны перевозиться строго в автокресле. Дети активно принимали участие в обсуждении дорожных знаков и доказали инспекторам, что правила поведения дороге они знают.

В завершение мероприятия дошколята присоединились к акции «Пристегнись, Россия!», призвав автомобилистов обеспечить собственную безопасность и безопасность своих пассажиров при помощи ремней безопасности и детских удерживающих устройств.