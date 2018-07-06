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Югорчанин погиб в автокатастрофе на трассе «Тюмень-Ханты-Мансийск»
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Югорчанин погиб в автокатастрофе на трассе «Тюмень-Ханты-Мансийск» 

Уральский меридиан 6 июля 2018
Фото: Уральский меридиан
5 июля 2018 года поздним вечером на 533-м километре трассы «Тюмень-Ханты-Мансийск» произошла автомобильная авария.
По информации портала «72.ru», на ночной дороге столкнулись грузовой автомобиль марки «Iveco» и иномарка «Hyundai». Предварительная версия правоохранителей — выезд одной из машин на встречную полосу.
В аварии погиб 65-летний житель города Мегиона. По словам очевидцев, мужчина был за рулём одного из автомобилей. Пока, что нет достоверной информации о том за рулем, какой машины был северянин. Следствие продолжается.
Источник фотографии: stolica-s.su
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