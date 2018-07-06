Югорчанин погиб в автокатастрофе на трассе «Тюмень-Ханты-Мансийск»

5 июля 2018 года поздним вечером на 533-м километре трассы «Тюмень-Ханты-Мансийск» произошла автомобильная авария.

По информации портала «72.ru», на ночной дороге столкнулись грузовой автомобиль марки «Iveco» и иномарка « Hyundai ». Предварительная версия правоохранителей — выезд одной из машин на встречную полосу.

В аварии погиб 65-летний житель города Мегиона. По словам очевидцев, мужчина был за рулём одного из автомобилей. Пока, что нет достоверной информации о том за рулем, какой машины был северянин. Следствие продолжается.

Источник фотографии: stolica-s.su