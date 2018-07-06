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Очевидцы сообщили о крупной аварии на М4
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Очевидцы сообщили о крупной аварии на М4 

Говорит Москва 6 июля 2018
По свидетельству слушателей «Говорит Москва», авария произошла на трассе в 25 км от МКАД.
О пострадавших информации нет. На месте работают сотрудники ГИБДД.
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