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Во Львове поляки потребовали местных женщин и избили украинцев
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Во Львове поляки потребовали местных женщин и избили украинцев 

РИА Новости 6 июля 2018
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Во Львове поляки оскорбили украинок и избили местных жителей за то, что те сделали им замечание. Об этом сообщил на странице в Facebook депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.
Конфликт произошел из-за того, что поляки, со слов пострадавших, потребовали «украинских проституток», уточнил Зинкевич.
"Когда им сделали замечание, они еще и избили тех людей, которые им сделали замечание", — сообщил депутат.
Инцидент произошел в четверг. Нарушителей задержали и доставили в полицию для составления протокола об избиении.
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