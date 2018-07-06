Во Львове поляки потребовали местных женщин и избили украинцев 

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Во Львове поляки оскорбили украинок и избили местных жителей за то, что те сделали им замечание. Об этом сообщил на странице в Facebook депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.
Конфликт произошел из-за того, что поляки, со слов пострадавших, потребовали «украинских проституток», уточнил Зинкевич.
"Когда им сделали замечание, они еще и избили тех людей, которые им сделали замечание", — сообщил депутат.
Инцидент произошел в четверг. Нарушителей задержали и доставили в полицию для составления протокола об избиении.