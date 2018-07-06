Ещё
Четверть жителей Костромы остались без света из-за аварии на ТЭЦ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Четверть жителей Костромы остались без света из-за аварии на ТЭЦ 

ТАСС 6 июля 2018
Фото: Национальный Туристический Союз
КОСТРОМА, 6 июля. /ТАСС/. Около 66 тыс. жителей Костроме или почти четверть населения города остались без электроснабжения из-за аварии на местной ТЭЦ, сообщил в пятницу ситуационно-аналитический центр (САЦ) Минэнерго РФ.
В Костроме, по официальным данным, проживает более 270 тыс. человек.
"Без электроснабжения остались бытовые потребители Костромы, около 66 тыс. человек. Мощность отключенных потребителей — 22,9 МВт", — говорится в сообщении центра. «На ПС 110 кВ Костромская ТЭЦ-2 (ПАО »ТГК-2") при производстве переключений отключились первая и вторая системы шин 110 кВ", — указывается в документе.
По информации Минэнерго, в настоящий момент на ТЭЦ ведутся аварийно-восстановительные работы.
ТАСС: последние новости
Два человека погибли в ДТП под Орлом В Смоленской области столкнулись две фуры и микроавтобус РЖД окажет помощь семье помощника машиниста, погибшего в ДТП с поездом под Ростовом
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром160
Опять за старое: Багдасарян снова поймали269
11 автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки
На МКАД грузовик врезался в рейсовый автобус
Названо количество седанов в России
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:08
Опять за старое: Багдасарян снова поймали
Автоновости Бортжурнал
00:18
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром
ДТП Статьи
01:13
Попал на «Нерест»: гаишники сняли с водителя трусы
Бортжурнал
01:17
Россияне сметают дорожающие автомобили
Автоновости Статьи
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
00:26
«Рассеянная Света» опрокинула ВАЗ на светофоре
ДТП
00:21
«Уснул за рулем»: автомобиль наехал на пешеходов в Сочи
ДТП
03:59
На каких АЗС недоливают топливо
Статьи
03:52
Уральские инспекторы ГИБДД записали клип
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение