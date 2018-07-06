Четверть жителей Костромы остались без света из-за аварии на ТЭЦ

КОСТРОМА, 6 июля. / ТАСС /. Около 66 тыс. жителей Костроме или почти четверть населения города остались без электроснабжения из-за аварии на местной ТЭЦ, сообщил в пятницу ситуационно-аналитический центр (САЦ) Минэнерго РФ

В Костроме, по официальным данным, проживает более 270 тыс. человек.

"Без электроснабжения остались бытовые потребители Костромы, около 66 тыс. человек. Мощность отключенных потребителей — 22,9 МВт", — говорится в сообщении центра. «На ПС 110 кВ Костромская ТЭЦ-2 (ПАО » ТГК-2 ") при производстве переключений отключились первая и вторая системы шин 110 кВ", — указывается в документе.

По информации Минэнерго, в настоящий момент на ТЭЦ ведутся аварийно-восстановительные работы.