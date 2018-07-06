Новый светофор установили на Окружном шоссе для разгрузки потока транспорта

Электронный регулировщик появился у крупного торгового центра на Окружном шоссе, 26. Светофор работает в паре с соседним, который установлен на перекрестке с ул. Возрождения.

Напомним, светофор на перекрестке Возрождения — Окружное шоссе появился в начале 2018 года. Он значительно сократил время проезда данного участка. Чтобы еще увеличить пропускную способность, было принято решение установить светофор рядом с зеброй, которая находится в 200 м у ТЦ.

«По нерегулируемому пешеходному переходу пересекает Окружное шоссе очень много людей. Это приводит к заторам на дороге. Теперь два пешеходных светофора работают синхронно. Для прохода пешеходов отводится около 20 секунд, для проезда автомобилей — 1,5 мин», — говорит и. о. начальника компании «Дорремстрой» Андрей Губин

В прошлом месяце смонтировали новый светофор на перекрестке улиц Конева — Архангельская. В течение года в Вологде могут появиться еще несколько электронных регулировщиков.