Гигантские пробки парализовали Керченскую трассу

Туристы и местные жители рассказали о том, что трасса перед Керченским мостом не справляется с потоком автомобилей.

Как сообщает «Керчь. ФМ» со ссылкой на очевидцев, ежедневно в районе Приморского и Берегового на трассе Керчь-Феодосия образуются серьезные заторы — отрезок длинной в 10-15 километров водители преодолевают за полтора часа.

"Дорога от Керчи до Феодосии заняла целых 3,5 часа, — написал один из автомобилистов. — За весь маршрут не мог разогнаться больше 70 км/ч, потому что веренице автомобилей не видно ни конца, ни края. Тащились со скоростью 50 км/ч". По его словам, на подъезде к Приморскому поток встал в пробку, и путь до Феодосии занял более полутора часов. При этом в обратную строну машины ехали свободно.

Напомним, к началу июля по Крымскому мосту проехали более 1,6 млн транспортных средств. Только за июнь мост пересекли 458 976 автомобилей в обе стороны, в том числе 5 408 рейсовых и заказных автобусов. На полуострове случился туристический бум.

Крымский мост был открыт 15 мая — во время торжественной церемонии президент Владимир Путин возглавил колонну рабочей техники за рулем КамАЗа. 16 июня запустили автомобильное движение.

Фото: Керчь. ФМ