«У матери были сломаны руки, она не могла обнять малышей»: под Ростовом в ДТП попала семья с детьми

Малышей пытались успокоить очевидцы ДТП Авария произошла сегодня, 6 июля, на трассе М-4 «Дон» около 10 часов утра. При въезде на заправку «Лукойл» , которая расположена возле Батайского кольца, автомобиль Renault Sandero врезался в бетонное ограждение. В результате аварии пострадала женщина — водитель и двое ее детей.

Как рассказал корреспонденту 161.ru один из очевидцев ДТП Иван, виновником происшествия стал водитель черного автомобиля, несшегося по трассе с высокой скоростью. — Как все произошло видели и сотрудники АЗС. Ребята на Renault двигались по крайней правой полосе и их подрезала черная машина, — сообщил Иван. — Девушка была за рулем и пыталась уйти от столкновения. Она вильнула вправо и результате врезалась в знак.

У автомобиля повреждена передняя часть

Свидетели утверждают, что водитель, спровоцировавший ДТП, увидев что произошло, нажал на газ и уехал. В иномарке находилась семья: муж, жена и двое маленьких детей. Тяжелые повреждения получила мать детишек — у нее переломы обеих рук. Малыши отделались ушибами и легкими травмами.

— Маленький мальчик был пристегнут и сидел в автокресле, но при ударе он разбил лицо, — рассказал очевидец. — Отец семейства не пострадал, а вот бедная женщина, сидя на коленях на земле, из-за сломанных рук не могла даже обнять плакавших малышей.

Семья ехала на отдых к морю