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«У матери были сломаны руки, она не могла обнять малышей»: под Ростовом в ДТП попала семья с детьми
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«У матери были сломаны руки, она не могла обнять малышей»: под Ростовом в ДТП попала семья с детьми 

161.ru 6 июля 2018
Фото: 161.ru
Малышей пытались успокоить очевидцы ДТП  Авария произошла сегодня, 6 июля, на трассе М-4 «Дон» около 10 часов утра. При въезде на заправку «Лукойл», которая расположена возле Батайского кольца, автомобиль Renault Sandero врезался в бетонное ограждение. В результате аварии пострадала женщина — водитель и двое ее детей.
Как рассказал корреспонденту 161.ru один из очевидцев ДТП Иван, виновником происшествия стал водитель черного автомобиля, несшегося по трассе с высокой скоростью. — Как все произошло видели и сотрудники АЗС. Ребята на Renault двигались по крайней правой полосе и их подрезала черная машина, — сообщил Иван. — Девушка была за рулем и пыталась уйти от столкновения. Она вильнула вправо и результате врезалась в знак.
У автомобиля повреждена передняя часть
Свидетели утверждают, что водитель, спровоцировавший ДТП, увидев что произошло, нажал на газ и уехал. В иномарке находилась семья: муж, жена и двое маленьких детей. Тяжелые повреждения получила мать детишек — у нее переломы обеих рук. Малыши отделались ушибами и легкими травмами.
— Маленький мальчик был пристегнут и сидел в автокресле, но при ударе он разбил лицо, — рассказал очевидец. — Отец семейства не пострадал, а вот бедная женщина, сидя на коленях на земле, из-за сломанных рук не могла даже обнять плакавших малышей.
Семья ехала на отдых к морю
Водители, оказавшиеся в это время на трассе, вызвали скорую и полицию. Женщину и детей увезли в больницу. В донской ГИБДД на звонки никто не отвечает. Семья, пострадавшая в аварии, просит откликнуться свидетелей ДТП, позвонив по телефонам 8— 918— 883-04-38 или 102
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