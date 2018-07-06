За минувшие сутки в трех ДТП пострадали семь жителей Псковской области 

Как рассказывают «Невские новости», в Псковской области за 5 июля пострадали 7 человек в трех дорожно-транспортных происшествиях. Первое ДТП случилось в районе 358 километра автомобильной трассы Р-23 Островского района. Сообщается, что авария произошла примерно в 15:00. 19-летний водитель автомобиля Audi80 собирался поворачивать налево, но не заметил обгоняющий его Lexus, которым управлял 60-летний мужчина. В результате дорожно-транспортного происшествия молодого человека госпитализировали в больницу. Врачи поставили ему диагноз — перелом голени. Водитель Lexusи пассажиры в обеих машинах (30-летняя женщина и 57-летний мужчина) отделались легкими травмами. По словам «Невских новостей», другое ДТП произошло на пересечении улиц Юбилейной и Коммунальной после 16 часов. Так, водитель грузового транспортного средства с полуприцепом специально не обратил внимание на красный свет и продолжил движение. Из-за необдуманных действий его машина столкнулась с иномаркой. В ней находилась девушка, которая пострадала от ДТП. Однако от поездки в больницу водитель отказалась. А вечером в районе восьми часов вечера на улице Советской автолюбитель потерял контроль над управлением машины. По этой причине транспортное средство вылетело на тротуар и сбило случайного прохожего, а затем врезалось в ограждение. Ведомство сообщает, что пешеход получил небольшие повреждения.
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