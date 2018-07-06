Водители продолжат платить за принудительную эвакуацию

Ещё один хороший закон не прошёл в Госдуме . Депутаты отклонили законопроект об освобождении водителей «от оплаты услуги принудительной эвакуации автомобиля». Споры об этом идут давно.

Эвакуация автомобилей — это бизнес, а в условиях Москвы еще и довольно прибыльный бизнес, при этом строго охраняемый законом. По действующим нормам Кодекса об административных правонарушений (КоАП), при несоблюдении водителями требований, предписанных дорожными знаками или разметкой, автомобиль подлежит «задержанию», то есть, перемещению на ближайшую специализированную стоянку.

Зарабатывать на эвакуации неправильно припаркованных машин предприимчивые столичные управленцы и бизнесмены начали еще в 2013 году. До этого эвакуация была обязанностью Городской службы перемещения транспортных средств (ГСПТС). Делалось это, естественно, бесплатно, то есть, автомобилисты, нарушившие правила парковки, оплачивали лишь штраф за неправильную парковку (3 тыс. руб.) и стоимость хранения автомобиля на штрафной стоянке (40 руб. /час). Однако назначенный годом раньше на должность руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов заключил, что эвакуация — это услуга, а всякая услуга, естественно, должна оплачиваться.

В том же году было учреждено государственное предприятие «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП), закуплены 150 эвакуаторов, и началась «охота» на нерадивых автомобилистов. Москва, как известно, очень «большая деревня», и когда Ликсутов и К поняли, что всех денег не заработать, они решили поделиться, запустив на «поляну» частников. По данным СМИ, сегодня АМПП принадлежит примерно половина из 305 эвакуаторов, «бороздящих» столичные проспекты и улицы, еще 150-200 имеют компании «МосГорЛогистик», «Сервис-Интегратор» и другие.

News.ru/Сергей Булкин

Тарифы принудительной эвакуации в разных регионах свои. В столице их устанавливает правительство Москвы . При расчёте учитывается «совокупная стоимость всех работ, необходимых для транспортировки и хранения автомобиля на специализированной стоянке», в частности, расходы на обслуживание эвакуатора, зарплата водителей, амортизация, непонятные общехозяйственные нужды, а также услуги мобильной связи водителя и операторов эвакуатора.

Помимо самого факта вынужденной оплаты эвакуации их автомобилей водителей возмущают и тарифы «охотников за нарушителями». Эвакуации рассчитывается в зависимости от количества лошадиных сил, а не от массы автомобиля. К примеру, перемещение « Toyota Camry с объемом двигателя 2,4 литра стоит 5 тысяч рублей, а эвакуация Toyota Camry с объемом 3,5 — уже 7 тысяч. На сегодня тарифы принудительной эвакуации выглядят так:

— Категории А, В (до 80 л.с.) — 3000 руб. ;

— Категории В (80-250 л.с.) — 5000 руб. ;

— Категории В (более 250 л.с) — 7000 руб. ;

— Категории D — 2700 руб. ;

— Негабаритные ТС — 29000 руб.

«Охота» не прекращается 24 часа в сутки. Зза это время эвакуируется до 1000 автомобилей. У частных компаний есть ежедневный план, утверждённый мэрией Москвы для подрядчиков. По некоторым данным, существует даже неустойка, которую последние обязаны платить за срыв плана.

Доходы компаний, занятых эвакуацией автомобилей, составляют, по разным оценкам, от 400 до 600 миллионов рублей в год.

Нередко случаются и курьёзы, когда особо бдительные контролеры-ревизоры эвакуируют автомобили, которые сломались в неположенном месте или попали в ДТП, несмотря на то, что в случае аварии водитель не имеет права покидать место происшествия до приезда сотрудников ГИБДД

Дискуссия о необходимости отмены платы за этот навязанный сервис, названный «услугами эвакуации», идет в Госдуме давно. Этому вопросу было посвящено несколько заседаний двух комитетов нижней палаты — по транспорту и по государственному строительству. Отклонённый накануне законопроект был разработан фракцией ЛДПР еще в 2016 году. В сопроводительной записке к проекту авторы указывали, что «лицо, совершившее административное правонарушение, с учетом установленных расценок, фактически выплачивает штраф, в несколько раз превышающий наказание, предусмотренное кодексом об административных правонарушениях». Законопроектом предлагалось отменить оплату расходов на перемещение и хранение транспортного средства лицом, совершившим административное нарушение.

По словам заместителя главы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослава Нилова, «перемещать автомобили на штрафстоянки нужно только тогда, когда они действительно мешают движению — в случае парковки вторым рядом, на остановках общественного транспорта, на тротуарах и так далее».

News.ru/Сергей Булкин

Инициатором отклонения законопроекта выступил Комитет по госстроительству и законодательству, одним из руководителей которого является Вячеслав Лысаков , известный как защитник прав автовладельцев. Считавший два года назад (тогда в Госдуме шла дискуссия вокруг методики расчета тарифов на эвакуацию, которая должна была привести к снижению стоимости этой «услуги» до 2-3 тысяч рублей), что «обеспечительная мера эвакуации автотранспорта не должна быть источником наживы», Лысаков на этот раз выступил в качестве адвоката бизнеса эвакуаторов. «Сейчас в законодательстве устранены возможности произвола в определении стоимости и сроков оплаты перемещения и хранения задержанных транспортных средств, — объяснили в комитете Госдумы по госстроительству и законодательству. — Кроме того, в законопроекте не указано, каким образом в случае принятия поправок будут компенсироваться затраты бизнесменам, осуществляющим эвакуацию и хранение авто».

Однако логика депутатов Комитета по госстроительству и законодательству «хромает». Речь идет не о «произволе в определении стоимости и сроков оплаты перемещения и хранения задержанных транспортных средств», а об отмене оплаты принудительной эвакуации в принципе. Водитель, получается, наказывается дважды за одно и то же нарушение — в первый раз он платит штраф за парковку/стоянку в неположенном месте, во второй — за эвакуацию его машины и хранение на штрафстоянке. То есть, оплачивает услугу, говоря казенным же языком, которой не заказывал.

Другая проблема в том, что в Москве, как и во многих других городах, нет достаточного количества привычных, к примеру, для европейских столиц парковок и стоянок, улицы же буквально нашпигованы ограничительными знаками, запрещающих стоянку и остановку (в столице их примерно 30 тысяч). При этом городские службы забывают, что на них ответственность не только за обеспечение законности (в том числе, и правил дорожного движения), но и за саму организацию дорожного движения.

Словом, за этот навязанный сервис нам придется платить и дальше. Но лучше загодя заплатить за парковку или стоянку. А еще лучше — выбирать депутатов (всех уровней) не сердцем, а умом. Чтобы они принимали нужные избирателям законы. Или хотя бы не отклоняли их.