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В САО временно изменили схему дорожного движения
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В САО временно изменили схему дорожного движения 

Управа района Молжаниновский города Москвы 6 июля 2018
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
На одном из участков САО изменена схема дорожного движения. Как сообщили в информационном центре Транспортного комплекса столицы, это связано с проведением строительных работ.
«В связи со строительством станции метро «Нижняя Масловка» съезд с ул. Бутырская на ул. Нижняя Масловка закрыт. Для выезда на ул. Нижняя Масловка в сторону Ленинградского проспекта водители могут использовать альтернативные маршруты: ул. Вятская и ул. Башиловская», — говорится в опубликованном материале.
По информации Департамента строительства города Москвы, ограничение будет действовать до 30 ноября. Водителей просят заранее планировать маршрут.
(ап)
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