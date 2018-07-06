В САО временно изменили схему дорожного движения

На одном из участков САО изменена схема дорожного движения. Как сообщили в информационном центре Транспортного комплекса столицы, это связано с проведением строительных работ.

«В связи со строительством станции метро «Нижняя Масловка» съезд с ул. Бутырская на ул. Нижняя Масловка закрыт. Для выезда на ул. Нижняя Масловка в сторону Ленинградского проспекта водители могут использовать альтернативные маршруты: ул. Вятская и ул. Башиловская», — говорится в опубликованном материале.

По информации Департамента строительства города Москвы, ограничение будет действовать до 30 ноября. Водителей просят заранее планировать маршрут.

(ап)