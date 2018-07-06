Украинский велосипедист пробил боковое стекло микроавтобуса в ДТП. Видео

Камера наблюдения запечатлела момент столкновения велосипедиста и микроавтобуса Mercedes Vito, произошедшего на пересечении проспектов Аношкина и Свободы в городе Каменском, расположенном в Днепропетровской области Украины.

Водитель четырехколесного транспортного средства выезжал со второстепенной дороги на главную. Можно предположить, что он заметил велосипедиста и остановился, однако последний, судя по его действиям, был «смущен» поведением автомобилиста и начал смещаться левее.

В результате этого маневра велосипедист врезался в микроавтобус и выбил ему боковое стекло.

После столкновения Mercedes скрылся.

По данным СМИ, пострадавший получил травмы головы и перелом руки.