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Украинский велосипедист пробил боковое стекло микроавтобуса в ДТП. Видео
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Украинский велосипедист пробил боковое стекло микроавтобуса в ДТП. Видео 

Вести.Ru 6 июля 2018
Фото: Вести.Ru
Камера наблюдения запечатлела момент столкновения велосипедиста и микроавтобуса Mercedes Vito, произошедшего на пересечении проспектов Аношкина и Свободы в городе Каменском, расположенном в Днепропетровской области Украины.
Водитель четырехколесного транспортного средства выезжал со второстепенной дороги на главную. Можно предположить, что он заметил велосипедиста и остановился, однако последний, судя по его действиям, был «смущен» поведением автомобилиста и начал смещаться левее.
В результате этого маневра велосипедист врезался в микроавтобус и выбил ему боковое стекло.
После столкновения Mercedes скрылся.
По данным СМИ, пострадавший получил травмы головы и перелом руки.
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