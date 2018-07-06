Власти Китая разрешили Daimler испытывать беспилотники на улицах Пекина 

Автоконцерн Daimler AG получил одобрение от властей Китая на испытания самоуправляемых автомобилей на улицах Пекина. Об этом говорится в сообщении компании. Как отмечает немецкий концерн, он первый из международных автопроизводителей получил разрешение на испытания в Пекине. Речь идет о беспилотных автомобилях Mercedes-Benz четвертого уровня (находясь за рулем такой машины водитель не управляет ею, не контролирует ее действия).
Как отмечает Daimler, испытания в условиях интенсивного городского движения позволит «совершенствовать технологию».
Чтобы получить разрешение, Daimler оснастил автомобили Mercedes-Benz специальными техническими приложениями от Baidu Apollo, провел испытания в Национальной пилотной зоне в Пекине и Хэбэе. Водители, которые будут находится в автомобиле, прошли специальную подготовку.