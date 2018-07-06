В Старом Крыму фура столкнулась с пассажирским автобусом

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл — РИА Новости Крым. На выезде из города Старый Крым в сторону Феодосии произошло столкновение длинномера и пассажирского автобуса. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

ДТП произошло около двух часов дня. По информации свидетелей инцидента, фура пыталась затормозить, однако прицеп «дотолкал» тягач до впереди стоявшего автобуса. От удара маршрутку выкинуло на обочину дороги.

По словам пользователей одного из автофорумов, в результате столкновении никто не погиб

Официальной информации о происшествии пока нет.