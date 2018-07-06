Осенью на двух опасных дорожных участках Саратова появятся пешеходные переходы и светофоры

На трассе «Саратов — Усть-Курдюм» нередко случаются ДТП с участием пешеходов, есть и смертельные случаи. Одной из причин является отсутствие пешеходного перехода и светофора на участке с дачным массивом. С одной стороны автотрассы находятся жилые дома, с другой ряд магазинов. Граждане переходят дорогу одновременно с транспортным потоком, что не является безопасным.

В связи с этим, как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области, в опасном месте было решено возвести светофор и наземный пешеходный переход. То же касается и другого участка — на автоподъезде к Саратову от автомобильной дороги «Сызрань-Саратов-Волгоград». Планируется сдать оба эти объекта в октябре текущего года.

Работы ведутся в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». В скором времени предстоит оборудовать ещё четыре новых пешеходных перехода — два в 2019 году и два 2020.

В 2018 году целью программы «Безопасные и качественные дороги» является повышение доли саратовских дорог, соответствующих нормативным требованиям, до 61,1%.