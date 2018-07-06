Ещё
Осенью на двух опасных дорожных участках Саратова появятся пешеходные переходы и светофоры
Далее:
Читайте также:
Ещё

Осенью на двух опасных дорожных участках Саратова появятся пешеходные переходы и светофоры 

САРАТОВ24 6 июля 2018
Фото: САРАТОВ24
На трассе «Саратов — Усть-Курдюм» нередко случаются ДТП с участием пешеходов, есть и смертельные случаи. Одной из причин является отсутствие пешеходного перехода и светофора на участке с дачным массивом. С одной стороны автотрассы находятся жилые дома, с другой ряд магазинов. Граждане переходят дорогу одновременно с транспортным потоком, что не является безопасным.
В связи с этим, как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области, в опасном месте было решено возвести светофор и наземный пешеходный переход. То же касается и другого участка — на автоподъезде к Саратову от автомобильной дороги «Сызрань-Саратов-Волгоград». Планируется сдать оба эти объекта в октябре текущего года.
Работы ведутся в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». В скором времени предстоит оборудовать ещё четыре новых пешеходных перехода — два в 2019 году и два 2020.
В 2018 году целью программы «Безопасные и качественные дороги» является повышение доли саратовских дорог, соответствующих нормативным требованиям, до 61,1%.
САРАТОВ24: последние новости
Недалеко от Вольска в кабине фуры скончался дальнобойщик Жительницу Саратова оштрафовали на 5 тысяч рублей за мелкую взятку полицейскому В Саратове грузовой поезд насмерть сбил пожилого мужчину
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром160
Опять за старое: Багдасарян снова поймали269
11 автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки
На МКАД грузовик врезался в рейсовый автобус
Названо количество седанов в России
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:08
Опять за старое: Багдасарян снова поймали
Автоновости Бортжурнал
00:18
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром
ДТП Статьи
01:13
Попал на «Нерест»: гаишники сняли с водителя трусы
Бортжурнал
01:17
Россияне сметают дорожающие автомобили
Автоновости Статьи
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
00:26
«Рассеянная Света» опрокинула ВАЗ на светофоре
ДТП
00:21
«Уснул за рулем»: автомобиль наехал на пешеходов в Сочи
ДТП
03:59
На каких АЗС недоливают топливо
Статьи
03:52
Уральские инспекторы ГИБДД записали клип
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение