Продажи автомобилей Suzuki в России в июне выросли на 47% — до 488 машин

Продажи автомобилей Suzuki в России в июне 2018 г. за год выросли на 47% — до 488 машин, сообщили в пресс-службе аналитического агентства «Автостат».

«Российские дилеры Suzuki в июне реализовали 488 автомобилей — на 47% больше, чем годом ранее. По итогам I полугодия 2018 г. продажи Suzuki в нашей стране составили 2 тыс. 369 машин, что на 16% выше показателя за аналогичный период прошлого года», — говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба «Сузуки Мотор Рус», бестселлером Suzuki в июне вновь стал компактный кроссовер Vitara, на долю которого пришлось 75% от общего объема реализации марки.