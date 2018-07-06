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В Туле проверили степень готовности скорой реагировать на ЧП
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В Туле проверили степень готовности скорой реагировать на ЧП 

РИА Новости 6 июля 2018
ТУЛА, 6 июля — РИА Новости. Тренировка готовности к оперативному реагированию в случае ДТП с пострадавшими прошла в территориальном центре медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи в Туле сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.
Он напомнил, что центр медицины катастроф был создан в Туле в апреле 2018 года, объединив диспетчерские и бригады скорой помощи.
Основная цель работы центра — приблизить специализированную медицинскую помощь к очагу катастрофы, а также к учреждениям здравоохранения, оказавшимся задействованными в ликвидации медицинских последствий чрезвычайных ситуаций. Центр координирует работу всех служб, задействованных в реагировании на происшествие. Единая диспетчерская служба управляет работой скорой медицинской помощи области, обеспечивает круглосуточный прием звонков на номер телефона «03». Информационная система скорой помощи интегрирована с информационной системой «112». Это дает возможность сократить время ожидания как ответа оператора «03», так и приезда бригады скорой помощи.
На тренировке, в рамках которой была смоделирована дорожная авария, присутствовали губернатор Тульской области Алексей Дюмин и министр здравоохранения области Андрей Третьяков, добавили в пресс-службе.
Работа служб проверялась на всех этапах — с момента поступления сигнала на номер экстренного вызова «112» до госпитализации пострадавших.
Дюмин отметил, что благодаря работе Центра скорая помощь в областной столице приезжает на вызов в два раза быстрее. Такой же результат должен быть достигнут и в других муниципальных образованиях региона.
"Люди ждут от скорой помощи оперативности и профессионализма, это должно быть обеспечено. Необходимо сделать все для того, чтобы наши жители были уверены, что всегда смогут дозвониться до скорой, и что она приедет быстро", — отметил глава региона.
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