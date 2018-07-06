Ещё
Автобусы пойдут в объезд: на левом берегу на неделю перекроют улицу
Далее:
Читайте также:
Ещё

Автобусы пойдут в объезд: на левом берегу на неделю перекроют улицу 

ngs.ru 6 июля 2018
Фото: ngs.ru
В Новосибирске на наделю перекроют участок улицы Пархоменко в районе остановки «Улица Озёрная».
Как сообщили в пресс-центре мэрии, движение на этом участке закроют завтра, 7 июля, в 14:00, открыть планируют 16 июля в 6:00. В это время специалисты «Теплового района» будут ремонтировать теплотрассу, которая пролегает на этом участке.
На время перекрытия мэрия изменила движение общественного транспорта. Так, автобусы № 5, 12, 35, 43, 60 и маршрутные такси № 54, 63 от остановки «Улица Пархоменко» поедут по Пархоменко с правым поворотом на улицу Пермскую, затем на Демьяновскую, Широкую и далее по своим маршрутам. По такой же схеме они будут ходить в обратном направлении.
«Объезд доступен по автомобильным дорогам общего пользования. Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения», — добавили в мэрии.
Помимо этого, на левом берегу остаётся закрытой улица Котовского — по планам после двух месяцев ремонта её должны открыть в конце следующей недели.
ngs.ru: последние новости
Скончался на месте происшествия: водитель иномарки сбил мужчину на пешеходном переходе Из колеи в дерево: сибирячка отсудила у мэрии 303 тысячи за разбитую машину Водитель из Новосибирска вылетел в кювет под Читой — он ночует на трассе и не может дождаться помощи
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром160
Опять за старое: Багдасарян снова поймали269
11 автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки
На МКАД грузовик врезался в рейсовый автобус
Названо количество седанов в России
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:08
Опять за старое: Багдасарян снова поймали
Автоновости Бортжурнал
00:18
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром
ДТП Статьи
01:13
Попал на «Нерест»: гаишники сняли с водителя трусы
Бортжурнал
01:17
Россияне сметают дорожающие автомобили
Автоновости Статьи
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
00:26
«Рассеянная Света» опрокинула ВАЗ на светофоре
ДТП
00:21
«Уснул за рулем»: автомобиль наехал на пешеходов в Сочи
ДТП
03:59
На каких АЗС недоливают топливо
Статьи
03:52
Уральские инспекторы ГИБДД записали клип
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение