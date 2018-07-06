Автобусы пойдут в объезд: на левом берегу на неделю перекроют улицу

В Новосибирске на наделю перекроют участок улицы Пархоменко в районе остановки «Улица Озёрная».

Как сообщили в пресс-центре мэрии, движение на этом участке закроют завтра, 7 июля, в 14:00, открыть планируют 16 июля в 6:00. В это время специалисты «Теплового района» будут ремонтировать теплотрассу, которая пролегает на этом участке.

На время перекрытия мэрия изменила движение общественного транспорта. Так, автобусы № 5, 12, 35, 43, 60 и маршрутные такси № 54, 63 от остановки «Улица Пархоменко» поедут по Пархоменко с правым поворотом на улицу Пермскую, затем на Демьяновскую, Широкую и далее по своим маршрутам. По такой же схеме они будут ходить в обратном направлении.

«Объезд доступен по автомобильным дорогам общего пользования. Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения», — добавили в мэрии.

Помимо этого, на левом берегу остаётся закрытой улица Котовского — по планам после двух месяцев ремонта её должны открыть в конце следующей недели.