Виновнику аварии с семью погибшими вынесли приговор

Калининградский суд вынес судебное решение мужчине, который виновен в гибели семерых человек. Об этом сообщил Nation News.

Обвиняемый ехал в районе поселка Солдатово Калининградской области. Дорога находилась на ремонте, поэтому 35-летний мужчина решил нарушить правила дорожного движения и выехал на встречную полосу. Там он врезался в микроавтобус. В результате ДТП водитель и шесть пассажиров скончались. Еще шестеро получили серьезные травмы.

Подсудимый признал вину и попросил прощения у родственников погибших. Мужчину осудили на четыре года и семь месяцев в колонии общего режима

Священник погиб при аварии в Кировской области. Священнослужитель выехал на встречку, где его встретила фура.