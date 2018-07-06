Ещё
В Твери сбитый пешеход пытался убежать с места аварии, но его поймали
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Твери сбитый пешеход пытался убежать с места аварии, но его поймали 

tvernews.ru 6 июля 2018
Фото: tvernews.ru
Как стало известно ТИА, в Пролетарском районе Твери возле остановки «Улица Спортивная» около 17:00 мужчина перебегал дорогу не по пешеходному переходу. Его сбил автомобиль. Очевидцы рассказали, что после этого молодой человек вскочил и побежал дальше. Он торопился на автобус.
Водитель авто пытался остановить прыткого пешехода, но не смог. Тот запрыгнул в автобус и намеревался уехать. Очевидцы происшествия остановили автобус и вывели оттуда мужчину, чтобы он вместе с водителем дождался приезда сотрудников ГИБДД. По их словам, молодой человек сопротивлялся. Водитель и очевидцы не позволили ему скрыться.
Если будет доказана вина пешехода, ему придется выплатить ущерб за повреждения, которые он оставил на сбившем его авто.
tvernews.ru: последние новости
В Твери сбили женщину В Твери выловили тело утонувшей женщины В Твери отметили 82-ю годовщину создания ГИБДД
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром160
Опять за старое: Багдасарян снова поймали269
11 автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки
На МКАД грузовик врезался в рейсовый автобус
Названо количество седанов в России
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:08
Опять за старое: Багдасарян снова поймали
Автоновости Бортжурнал
00:18
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром
ДТП Статьи
01:13
Попал на «Нерест»: гаишники сняли с водителя трусы
Бортжурнал
01:17
Россияне сметают дорожающие автомобили
Автоновости Статьи
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
00:26
«Рассеянная Света» опрокинула ВАЗ на светофоре
ДТП
00:21
«Уснул за рулем»: автомобиль наехал на пешеходов в Сочи
ДТП
03:59
На каких АЗС недоливают топливо
Статьи
03:52
Уральские инспекторы ГИБДД записали клип
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение