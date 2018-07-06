В Твери сбитый пешеход пытался убежать с места аварии, но его поймали

Как стало известно ТИА, в Пролетарском районе Твери возле остановки «Улица Спортивная» около 17:00 мужчина перебегал дорогу не по пешеходному переходу. Его сбил автомобиль. Очевидцы рассказали, что после этого молодой человек вскочил и побежал дальше. Он торопился на автобус.

Водитель авто пытался остановить прыткого пешехода, но не смог. Тот запрыгнул в автобус и намеревался уехать. Очевидцы происшествия остановили автобус и вывели оттуда мужчину, чтобы он вместе с водителем дождался приезда сотрудников ГИБДД . По их словам, молодой человек сопротивлялся. Водитель и очевидцы не позволили ему скрыться.

Если будет доказана вина пешехода, ему придется выплатить ущерб за повреждения, которые он оставил на сбившем его авто.