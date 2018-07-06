Угонщики будут возмещать ущерб за порчу машин

Второе слушание в Государственной Думе прошёл законопроект, который предполагает внесение изменений в действующий уголовный кодекс. Ведь ранее нельзя было на законных основаниях потребовать с угонщика компенсации за повреждения, которые были нанесены транспортному средству.

Отметим, что впервые о необходимости внести изменения в законодательстве заговорили три года назад, когда один из автомобилистов России обратился в прокуратуру по поводу кражи своего автомобиля. Как оказалось, те, кто украл машину, сделали это с целью развлечения и спустя несколько дней бросили её, и после этого ТС украли третьи лица, которые разбили ВАЗ и также оставили его. В результате, мужчина так и не смог получить никакой компенсации за причинённый его имуществу ущерб. Но, Конституционный суд решил, что все пострадавшие имеют на это право.

Если поправки всё-таки будут внесены, то автомобилист сможет требовать не только наказания автогоунщиков, но и взимать с них деньги на восстановление автомобиля, даже в случае присутствия в деле третьих лиц. Напомним, что ранее стало известно о том, что в столице РФ появятся камеры, которые будут искать угнанные автомобили. На установку каждого аппарата будет потрачено восемьсот тридцать тысяч рублей.