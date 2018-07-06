Ещё
Угонщики будут возмещать ущерб за порчу машин
Далее:
Читайте также:
Ещё

Угонщики будут возмещать ущерб за порчу машин 

Daily-Motor 6 июля 2018
Фото: Daily-Motor
Второе слушание в Государственной Думе прошёл законопроект, который предполагает внесение изменений в действующий уголовный кодекс. Ведь ранее нельзя было на законных основаниях потребовать с угонщика компенсации за повреждения, которые были нанесены транспортному средству.
Отметим, что впервые о необходимости внести изменения в законодательстве заговорили три года назад, когда один из автомобилистов России обратился в прокуратуру по поводу кражи своего автомобиля. Как оказалось, те, кто украл машину, сделали это с целью развлечения и спустя несколько дней бросили её, и после этого ТС украли третьи лица, которые разбили ВАЗ и также оставили его. В результате, мужчина так и не смог получить никакой компенсации за причинённый его имуществу ущерб. Но, Конституционный суд решил, что все пострадавшие имеют на это право.
Если поправки всё-таки будут внесены, то автомобилист сможет требовать не только наказания автогоунщиков, но и взимать с них деньги на восстановление автомобиля, даже в случае присутствия в деле третьих лиц. Напомним, что ранее стало известно о том, что в столице РФ появятся камеры, которые будут искать угнанные автомобили. На установку каждого аппарата будет потрачено восемьсот тридцать тысяч рублей.
Daily-Motor: последние новости
Россиянин отсудил у «АвтоВАЗа» тройную стоимость машины за гниющую «Гранту» В Африке стартовали продажи «ГАЗель Next» За гибель людей в пьяных ДТП водителей будут судить, как за убийство
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром160
Опять за старое: Багдасарян снова поймали269
11 автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки
На МКАД грузовик врезался в рейсовый автобус
Названо количество седанов в России
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:08
Опять за старое: Багдасарян снова поймали
Автоновости Бортжурнал
00:18
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром
ДТП Статьи
01:13
Попал на «Нерест»: гаишники сняли с водителя трусы
Бортжурнал
01:17
Россияне сметают дорожающие автомобили
Автоновости Статьи
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
00:26
«Рассеянная Света» опрокинула ВАЗ на светофоре
ДТП
00:21
«Уснул за рулем»: автомобиль наехал на пешеходов в Сочи
ДТП
03:59
На каких АЗС недоливают топливо
Статьи
03:52
Уральские инспекторы ГИБДД записали клип
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение