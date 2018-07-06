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Пензенцы обсуждают искореженные легковушки на улице Измайлова
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Пензенцы обсуждают искореженные легковушки на улице Измайлова 

PNZdrive 6 июля 2018
Фото: PNZdrive
В микрорайоне ГПЗ-24 в вечерний час пик дорогу не поделили два легковых автомобиля. О серьезной аварии на улице Измайлова в Пензе в пятницу, 6 июля, сообщают очевидцы. Первые фотографии с места дорожно-транспортного происшествия появились в группе «Пенза Live» в социальной сети «ВКонтакте». Обе легковушки получили сильные механические повреждения. В результате мощного удара у одной из аварийных машин смыло бампер и капот, владельцу второго авто предстоит дорогостоящий ремонт крыла и водительской двери.
В комментариях к посту пензенцы предположили, что причиной аварии на Измайлова стало банальное нарушение правил дорожного движения. Подписчики Интернет-сообщества даже озвучивали свои варианты развития событий. По одной из версий, один из автомобилистов пренебрег знаками и разметкой и, игнорируя запрет, повернул налево под знак. Авария, которая так некстати пришлась на вечер пятницы, стала причиной серьезного автомобильного затора.
Официальных комментариев по факту ДТП пока не поступало. Информации о пострадавших нет. В настоящее время в обстоятельствах аварии разбираются сотрудники пензенской Госавтоинспекции.
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