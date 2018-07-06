Пензенцы обсуждают искореженные легковушки на улице Измайлова

В микрорайоне ГПЗ-24 в вечерний час пик дорогу не поделили два легковых автомобиля. О серьезной аварии на улице Измайлова в Пензе в пятницу, 6 июля, сообщают очевидцы. Первые фотографии с места дорожно-транспортного происшествия появились в группе «Пенза Live» в социальной сети «ВКонтакте». Обе легковушки получили сильные механические повреждения. В результате мощного удара у одной из аварийных машин смыло бампер и капот, владельцу второго авто предстоит дорогостоящий ремонт крыла и водительской двери.

В комментариях к посту пензенцы предположили, что причиной аварии на Измайлова стало банальное нарушение правил дорожного движения. Подписчики Интернет-сообщества даже озвучивали свои варианты развития событий. По одной из версий, один из автомобилистов пренебрег знаками и разметкой и, игнорируя запрет, повернул налево под знак. Авария, которая так некстати пришлась на вечер пятницы, стала причиной серьезного автомобильного затора.