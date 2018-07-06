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В Ростовской области водители «Яндекс. Такси» устроили забастовку
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В Ростовской области водители «Яндекс. Такси» устроили забастовку 

161.ru 6 июля 2018
Фото: 161.ru
На площади перед администрацией Азова собралось 87 машин
Сегодня на главной площади перед администрацией города Азова остановилось около сотни машин «Яндекс». Как выяснилось, это протестуют таксисты сервиса, недовольные снижением доплаты за перевозку. Об этом 161.ru сообщил один из бастующих таксистов Виктор Иванов.
— Раньше нам доплачивали за поездку от ста рублей, а с сегодняшней ночи эти доплаты понизили до 50-80 рублей. Кроме того, они еще вычитают определенную комиссию. Если учесть это и расходы на бензин, то мы вообще будем работать себе в убыток, — рассказал корреспонденту 161.ru Иванов.
Забастовка началась сегодня в 12 часов дня и продлилась 1,5 часа. По словам таксиста, сначала небольшая группа водителей через Whatsapp договорилась устроить акцию. А когда они собрались на площади, то стали через программу «Яндекс. Такси» вызывать другие машины.
— Мы им писали в комментариях, что это на их усмотрение — могут и не приезжать. Просто старались объяснить, что они теперь работают себе в убыток. В итоге сегодня набралось 87 машин, — уточнил Виктор.
Акция не была согласована, поэтому спустя какое-то время на место прибыли полицейские. Но они появились только к концу забастовки, когда на площади оставалось мало машин. По рассказу Иванова, водители без лишних возражений разъехались.
— Мы теперь планируем устраивать такие протесты каждый день. Просто не будем работать в часы-пик: с 7 до 9 часов утра, с 5 до 7 часов вечера и ночью. Кроме тех, у кого сложная жизненная ситуация — у многих, например, не погашен кредит за машину, — объяснил участник забастовки.
Мы обратились за комментарием в пиар-службу «Яндекс», однако там не смогли предоставить оперативный комментарий.
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