В Ростовской области водители «Яндекс. Такси» устроили забастовку

На площади перед администрацией Азова собралось 87 машин

Сегодня на главной площади перед администрацией города Азова остановилось около сотни машин «Яндекс» . Как выяснилось, это протестуют таксисты сервиса, недовольные снижением доплаты за перевозку. Об этом 161.ru сообщил один из бастующих таксистов Виктор Иванов.

— Раньше нам доплачивали за поездку от ста рублей, а с сегодняшней ночи эти доплаты понизили до 50-80 рублей. Кроме того, они еще вычитают определенную комиссию. Если учесть это и расходы на бензин, то мы вообще будем работать себе в убыток, — рассказал корреспонденту 161.ru Иванов.

Забастовка началась сегодня в 12 часов дня и продлилась 1,5 часа. По словам таксиста, сначала небольшая группа водителей через Whatsapp договорилась устроить акцию. А когда они собрались на площади, то стали через программу «Яндекс. Такси» вызывать другие машины.

— Мы им писали в комментариях, что это на их усмотрение — могут и не приезжать. Просто старались объяснить, что они теперь работают себе в убыток. В итоге сегодня набралось 87 машин, — уточнил Виктор.

Акция не была согласована, поэтому спустя какое-то время на место прибыли полицейские. Но они появились только к концу забастовки, когда на площади оставалось мало машин. По рассказу Иванова, водители без лишних возражений разъехались.

— Мы теперь планируем устраивать такие протесты каждый день. Просто не будем работать в часы-пик: с 7 до 9 часов утра, с 5 до 7 часов вечера и ночью. Кроме тех, у кого сложная жизненная ситуация — у многих, например, не погашен кредит за машину, — объяснил участник забастовки.

Мы обратились за комментарием в пиар-службу «Яндекс», однако там не смогли предоставить оперативный комментарий.